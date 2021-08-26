İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki uluslararası ve sivil projelerde kullanılacak bazı ekipmanlar ve ürünlerde geçerli kısıtlamaları bugünden itibaren esnetme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından İsrail'in insani meseleleri eski haline getirmek için Gazze Şeridi'nde ekonomik alanda bir dizi uygulama başlattığı belirtildi.

Bugün itibariyle yürürlüğe gireceği kaydedilen uygulamalar kapsamında Gazze Şeridi'nde uluslararası sivil projeler ile özel sektör için Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan bazı ekipman ve ürün girişlerindeki kısıtlamaların gevşetileceği ifade edildi.

Açıklamada, ithal araçların girişlerinin yanı sıra Gazze ve Batı Şeria arasındaki altın ticaretine izin verileceği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısından İsrail'e, Gazzeli tüccarların geçişi için belirlenen sayının bin kişi daha artırılacağı ifade edildi.

Ordu açıklamasında bu sivil adımların, üzerinde mutabık kalınan aşamalara ve güvenlik istikrarının tüm biçimleriyle korunmasına bağlı olduğu; durum değerlendirmesine göre girişlerdeki esnekliğin gözden geçirileceği aktarıldı.

Abluka altında tutulan Gazze'deki kısıtlamalar

Tel Aviv, mayıs ayından bu yana Gazze'ye ürün girişlerinde ciddi şekilde kısıtlama uyguluyor; bu durum abluka altındaki bölgede ekonomik krizin artmasına neden oluyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.