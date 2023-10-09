İsrail'den Gazze şeridi için tam abluka kararı! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek - Son Dakika

İsrail'den Gazze şeridi için tam abluka kararı! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

Son Güncelleme: 09.10.2023 13:00

Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, Gazze için tam abluka kararı aldı. Buna göre bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek. İsrail Savunma Bakanı Gallant, ''Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz'' dedi.

Hamas'ın operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail, Gazze şeridinin ablukaya alınacağını duyurdu. Elektrik, yiyecek, yakıt verilmeyecek, bölgedeki her şey kapanacak.

TEDBİRLER "TAM ABLUKA" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. Son durumla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Dün gece Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyuran İsrail ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 493 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 751 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 700'ü geçti.

Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

CAMİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Gün ağarınca da devam eden hava saldırılarında İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmış, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine sızmıştı. Operasyon sonrası harekete geçen İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti.

Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek
Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze şeridi için tam abluka kararı! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den Gazze şeridi için tam abluka kararı! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek - Son Dakika
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