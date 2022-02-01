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Son Dakika | İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son Dakika | İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

01.02.2022 12:29
Son Dakika | İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Ramallah'taki Emari Filistin Mülteci Kampı'ndan olmak üzere 35 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

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Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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