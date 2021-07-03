Son dakika: İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nin Nablus kentinin güneydoğusundaki Qasra kasabasına baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin kasabadaki Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Qasra kasabasında açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki genç Muhammed Farid Ali Hassan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralıların alt uzuvlarından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. - BATI ŞERİA