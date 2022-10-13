Son Dakika | İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Son Dakika | İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

13.10.2022 22:46
Son Dakika | İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haber: İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda en az 20 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ndeki olaylarda, 7 günlük bir bebek ile 6 ve 14 yaşlarında iki çocuğun göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada çocukların hastaneye nakledilerek, tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin öldüğünü duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına karşı verilen "haklı bir direniş" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka, günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

Kamp sakini Filistinliler ayrıca 11 Ekim'de "insanlık onuru adına" süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatarak kamptaki tüm okullarda eğitimin askıya alınacağını, iş yerlerinin kapatılacağını ve işçilerin greve gideceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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