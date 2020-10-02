Son dakika: İsrail güçleri, Hamas'ın Batı Şeria liderinden Yusuf'u gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika: İsrail güçleri, Hamas'ın Batı Şeria liderinden Yusuf'u gözaltına aldı

Bir son dakika haberine göre İsrail güçleri; Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria liderinden Hassan Yusuf 'u gözaltına aldı.

İsrail güçleri; Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria liderinden Hassan Yusuf 'u gözaltına aldı. İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas'ın önde gelen liderlerinden Hassan Yusuf 'u gözaltına aldı. Hassan Yusuf'un Ramallah'ta bulunan evine baskın yapıldığı ve polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Gözaltı işleminin ardından Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail, El Fetih ile olan görüşmelerimizi engellemek için Yusuf'u gözaltına aldı" ifadeleri kullanıldı. El Fetih Merkez Komitesi Sekreteri Jibril Rajoub ise, "İsrail bu girişimlerle Filistin'in ulusal birliğini etkilemeye çalışıyor" dedi.Hassan Yusuf'un ailesi, Hamas liderinin toplam 21 yıl İsrail hapishanelerinde kaldığı için ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Öte yandan, 3 ay önce hapishaneden çıkan Yusuf, İsrail'in aldığı bir tutuklama kararıyla en son 15 ay hapishanede kalmıştı. - BATI ŞERİA

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