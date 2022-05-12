Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi

12.05.2022 12:56

Gelen son dakika haberlerine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Aljazeera'nın Filistinli kadın gazetecisi Şirin Ebu Akile için düzenlenen resmi törende, gazetecinin ölümünden "tamamen" İsrail'i sorumlu tutarak, olayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM)...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Aljazeera'nın Filistinli kadın gazetecisi Şirin Ebu Akile için düzenlenen resmi törende, gazetecinin ölümünden "tamamen" İsrail'i sorumlu tutarak, olayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıyacaklarını söyledi.

İsrail askerlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentinde düzenlediği baskında öldürülen Aljazeera televizyonunun muhabiri için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde resmi tören düzenlendi.

Ebu Akile'nin naaşı, Ramallah'taki hastaneden Filistin yönetiminin merkezi Mukataa'ya getirildi. Binlerce Filistinli Ebu Akile'nin naaşını taşıyan konvoyun geçtiği yollarda bekledi.

Mukataa'da düzenlenen törende konuşan Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin, Kudüs ve özgür dünya şehidi, Filistin kadını, Filistin'in gazetecilik sembolü Şirin Ebu Akile'ye saygılarımızı sunmak için buradayız. Şirin, davasını savunmak ve Filistin halkının davasını savunmak için hayatını kaybetti. Şirin, mahkumların, Filistinlilerin, kampta yaşayanların, darbedilen, hırsızlığa uğrayanların sıkıntılarını duyuran dürüst bir ulusal sesti."

Şirin'in ölümünden "tamamen" İsrail işgal makamlarını sorumlu tutan Abbas, "Ebu Akile'nin öldürülmesi soruşturmasına İsrail'in dahil olmasını kesinlikle reddediyoruz çünkü bu suçu işleyen İsrail. Suçluları cezalandırmak için UCM'ye gideceğiz." dedi.

Abbas, "Filistin'in evladı" diye tanımladığı Ebu Akile'nin ailesine, meslektaşlarına, Aljazeera'ya başsağlığı dileyerek gazeteci için Filistin Devlet Başkanlığı "Kudüs Yıldızı Nişanı" verileceğini belirtti.

Ebu Akile'nin cenazesini taşıyan konvoy Ramallah'tan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs arasına ördüğü Ayrım Duvarı'ndaki Kalandiya kontrol noktasına doğru hareket etti.

Binlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e taşınan Ebu Akile'nin naaşını karşılamak için ellerinde Filistin bayraklarıyla yolda bekledi.

Filistinli gazetecinin naaşı yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verilecek.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail askerlerinin öldürdüğü Aljazeera muhabiri için Ramallah'ta resmi tören düzenlendi - Son Dakika


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