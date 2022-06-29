Son dakika! İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında öldürülen Filistinli genç toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika! İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

29.06.2022 14:02

Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında öldürülen Filistinli gencin cenazesi defnedildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenlediği baskında öldürülen Filistinli gencin cenazesi defnedildi.

İsrail güçlerinin, Cenin kentine bu sabah düzenlediği baskında öldürülen Filistinli Muhammed Mahir Nafi Mer'i'nin (25) naaşı, Halil Süleyman Hastanesinden alındı.

Mer'i'nin naaşı, törene katılan çok sayıda Filistinli tarafından doğduğu yer olan Cenin mülteci kampına getirildi ve buradaki kabristana defnedildi.

Cenazeye katılanlar, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar attı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi Müdürü Vessam Bekr, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinli Muhammed Mahir Nafi Mer'i'yi vurarak öldürdüğünü duyurmuştu.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin kentte birçok Filistinlinin evine baskın düzenlediğini, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında öldürülen Filistinli genç toprağa verildi - Son Dakika

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