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İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 15:20

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Nehad Emin el-Bergusi (20) için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Nehad Emin el-Bergusi (20) için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli gencin naaşı, Ramallah'taki El-Istişari Hastanesinden alınarak doğum yeri olan kentin kuzeyindeki Kufr Iyn köyüne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı köy kabristanına defnedildi.

Nehad Emin el-Bergusi, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında dün çıkan arbedede askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

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Batı Şeria, İsrail, Cenaze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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