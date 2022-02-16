İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Nehad Emin el-Bergusi (20) için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Filistinli gencin naaşı, Ramallah'taki El-Istişari Hastanesinden alınarak doğum yeri olan kentin kuzeyindeki Kufr Iyn köyüne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı köy kabristanına defnedildi.
Nehad Emin el-Bergusi, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında dün çıkan arbedede askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika