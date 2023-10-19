Son dakika: İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükselişe geçen dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla bölgede gerginlik arttı. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Dolar 28,50 ile altının gram fiyatı ise 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dün günü 28,01 seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 28,50 ile rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı ise dünü 1.750 lira seviyelerinden tamamlamasının ardından, yeni günde de yukarı yönlü seyrini devam ettirdi. Gram, 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Saat 10.20 itibarıyla dolar 28,02'den, altının gram fiyatı ise 1.755 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,62'den, çeyrek altın 3 bin liradan alıcı buluyor.
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