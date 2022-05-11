Son Dakika | İsrail hapishanesinde 69 gündür açlık grevindeki Filistinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | İsrail hapishanesinde 69 gündür açlık grevindeki Filistinli hastaneye kaldırıldı

11.05.2022 01:48
Son Dakika | İsrail hapishanesinde 69 gündür açlık grevindeki Filistinli hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre İsrail hapishane yönetimi, idari tutukluluk uygulamasını reddederek 69 gündür açlık grevinde olan Halil Avavide'yi, Assaf Harofeh Tıp Merkezi'ne nakletti.

İsrail hapishane yönetimi, idari tutukluluk uygulamasını reddederek 69 gündür açlık grevinde olan Halil Avavide'yi, Assaf Harofeh Tıp Merkezi'ne nakletti.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, açlık grevindeki Avavide'nin şiddetli halsizlik ve dehidrasyonun yanı sıra göz sinirlerinde de sorunlar yaşadığı ve bunun tehlikeli bir gösterge olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, hapishane yönetiminin Avavide'yi Assaf Harofeh Tıp Merkezi'ne naklettiği ve orada tutulmasına karar verdiği ifade edildi.

En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavide, İsrail mahkemesinin kendisi hakkında verdiği altı aylık idari tutukluluk kararına karşı başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Tıp Merkezi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail hapishanesinde 69 gündür açlık grevindeki Filistinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İsrail hapishanesinde 69 gündür açlık grevindeki Filistinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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