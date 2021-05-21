Son Dakika: İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

10 Mayıs'tan bu yana Gazze'yi abluka altına alan İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilerin ardından ateşkes kararı aldı. Çok sayıda sivilin ve çocuğun katledildiği saldırılar, bu ateşkes çerçevesinde sona erecek.

ATEŞKES GECE 2'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

BİDEN, ATEŞKES KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

HERHANGİ BİR KOŞUL ÖNE SÜRÜLMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığını doğrulayarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiğini, daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı.





MISIR BÖLGEYE GÜVENLİK HEYETİ GÖNDERECEK

Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklayarak, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini bildirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberinde, "Ateşkes anlaşması karşılıklı ve eş zamanlı olarak Filistin saatiyle gece 02.00'de yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi. Haberde "Kahire, uygulama prosedürlerini takip etmek ve istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak için Tel Aviv ve Filistin topraklarına iki güvenlik heyeti gönderecek." ifadeleri kullanıldı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

230 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.