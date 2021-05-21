Son Dakika! İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'ye yeterli gelmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var - Son Dakika

Son Dakika! İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'ye yeterli gelmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var

21.05.2021 14:10

Son dakika! Günlerdir Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, geçtiğimiz gün gece geç saatlerde ateşkes anlaşmasına varmıştı. 232 Filistinliyi katleden İsrail'in Hamas ile ateşkes anlaşmasına varması Türkiye'yi tatmin etmedi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konuldu. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğrulamıştı. 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında varılan ateşkesle ilgili Türkiye'den de ilk yorum geldi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HESAP VERMESİ GEREKLİDİR"

Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır. Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir."

GAZZE VE BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN "ATEŞKES SEVİNCİ"

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Dakika! İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'ye yeterli gelmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ateşkes, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'ye yeterli gelmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • ADALET: sanki türkiye istedi diye ateş kes yaptılar ya türkiyeyi hiç bir avrupa ülkesi takmıyor bile bizimkiler boş konuşup boş salıyorlar bakın almanyaya türklei almıyorlar bile neden her konuda yalan söyledikleri için anca türk insanını kandırırlar ama avrupalı okumuş insanları kandıramazlar. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Asi: Israili ortadan kaldırmak icin güzel bir firsat güzel kelimesi yanlış anlaşılmasın savaşı kimse istemez demek istediğim hakli olduğumuz davada ŞUAN israili ortadan kaldırmak icin yeterince elimizde sebeb var islam birliği başkanı sayin recep tayyip erdoğan beyefendinin en kısa sürede islam ülkelerine israili yok edin mesajını duymak istiyoruz israil yok edilmezse müslümanlara zulm etmeye cocuk kadin bebek demeden öldürmeye devam edecek birde ülkeler arasında şu ifade kullanılıyor şiddetle kınıyoruz kınamak boş iş direkt dalacaksin ermeninin ustune yok edin dünyaya faydası olmayan israili Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Gokan : senin reisin gazze ye gidemiyor korkusundan israilimi yok edecek ondan önce emevi camisinde namaz kılacak daha 12 yıl oldu millet artık bu ucuz lafları yeniyor İsraile kimse birsey yapamaz sadece Allah isterse yok eder 3 5 Yayından Kaldır
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