Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi

15.05.2021 21:46

Son dakika: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Hafta başından bu yana Filistinlilere saldıran İsrail, durmak bilmiyor. Dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükselirken Filistin'den acı haberler gelmeye devam ediyor.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı.

MEDYA DEVLERİNİN BİNASINI DA VURDULAR

İsrail ordusu, Gazze'de bugün Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nin de ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıkmıştı.

Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi

NE OLDU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi - Son Dakika


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