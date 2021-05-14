Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 109'e yükseldi.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 103, yaralı sayısını da 580 olarak duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini bildirmişti.