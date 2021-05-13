Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistin sayısının 1 artarak 83'e yükseldiği duyuruldu.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında birçok noktayı vurmasının ardından Gazze'den ateşlenen roketler nedeni ile başkent Tel Aviv'den ülkenin kuzeyinde yer alan Nasıra'ya kadar siren sesleri yükselmişti.

Diğer yandan Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket atıldığını duyurmuştu.

13 KATLI BİNAYI VURMUŞLARDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken, saldırılarda içerisinde ve etrafında sivillerin de olduğu 13 katlı bir bina hedef alınmıştı. Daha sonra vurulan binanın Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi olduğu anlaşıldı.

"SİVİL BİNALARI HEDEF ALIRLARSA FÜZELERİN ŞİDDETİ ARTAR"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'dan duyurduğu mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini açıklamıştı.