Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerinin sayısının 26'ya yükseldiği öğrenildi.

Gazze'deki yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre; İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 26 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU TAKVİYE GÖNDERDİ

Diğer yandan İsrail ordusunun saldırılara devam etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.

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