Son dakika haber! BNEY BRAK - İsrail'in "Wuhan'ında" Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor - Son Dakika

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İsrail'de Ultra-Ortodoks (Harediler) Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının oldukça yüksek olması nedeniyle İsrail'in " Wuhan'ı" olarak nitelendirilen Bney Brak kentinde aşılama çalışmaları sürüyor.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin çoğu Kovid-19'un varlığını kabul etmiyor ve aşıya mesafeli yaklaşıyor.

Bu nedenle İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde vaka sayıları oldukça yüksek seyrediyor.

Ülkede, nüfusa oranla Kovid-19 salgınının en yaygın olduğu şehirlerden biri de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kenti.

Kentte her 5 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

Yerel kaynaklara göre, yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak'ta 46 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu da kentte ortalama her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalandığı anlamına geliyor.

Hal böyle olunca İsrail yönetimi ve Bney Brak Belediyesi, kent sakinlerinin Kovid-19'a karşı aşılanması sürecine büyük önem veriyor.

Bney Brak Belediyesi, haftanın belirli günlerinde aşı olmak isteyenler için aşı merkezlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Bunun yanı sıra belediye ekiplerince, aşı olanlara bazı yerel tatlar ve pizza dağıtımı yapılıyor.

Bney Brak'ta aşı olanların oranı İsrail ortalamasının gerisinde

Tüm bu hizmetler sayesinde kentte aşı olanların sayısı son günlerde artmış olsa da İsrail ortalamasının hayli gerisinde seyrediyor.

Yerel kaynaklara göre, hafta başı itibarıyla İsrail'de nüfusun yüzde 60'ından fazlasına Kovid-19 aşısının en az bir dozu yapılırken, Bney Brak'ta bu oran yüzde 37.

Kentte aşı yaptıranların sayısının düşük olmasının bir başka nedeni de bölge sakinlerinin 46 bininden fazlasının Kovid-19'a yakalanmış olması gösteriliyor. Zira Kovid-19'u atlatan kişilere aşı yapılmıyor.

Aşı olmayanlar nedeniyle salgın İsrail'de kalmaya devam edebilir

Clalit Sağlık Hizmetlerinde görevli doktorlardan Bezalel Podolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bney Brak'taki Kovid-19 vakalarının nüfusa oranla diğer kentlere göre oldukça fazla olduğunu belirtti.

Dr. Podolak, Bney Brak nüfusunun büyük bölümünü dindar Yahudilerin oluşturduğunu ve bu kişilerin basını takip etmemesi nedeniyle kentteki aşılama sürecinde bazı güçlükler yaşandığını dile getirdi.

Bu zorlukları aşmak için bazı girişimlerde bulunduklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Dr. Podolak, şunları kaydetti:

"Bney Brak'taki aşılama süreci nispeten yavaş başlamış olsa da İsrail'in bazı bölgelerine oranla daha iyi. Çünkü Bney Brak'taki yaşlı kesim aşılamaya ilgi gösteriyor. Gençleri göz önüne alınca ise ciddi dirençle karşılaşıyoruz. Sebep ne olursa olsun aşıya inanmayan sabit fikirli kişiler her zaman olacaktır ve bunlar aşı olmayacaktır ama çok fazla kişi de ne olacağını görmek istiyor. Bu kişilerin biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Onları cesaretlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Dr. Podolak, herkesi Kovid-19'a karşı aşı olmaya davet ederken, aşı olmayanlar nedeniyle salgının İsrail'de kalmaya devam edeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Ultra-Ortodoks Yahudilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.