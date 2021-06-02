Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu - Son Dakika

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İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.

GİZLİ OY YÖNTEMİ KULLANILDI

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtilmişti. Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ SINIRLI

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı. İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Isaac, "Bougie" Herzog 22 Eylül 1960'da dünyaya geldi. İsrail'in seçilmiş cumhurbaşkanı, İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır. 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-11) dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanı olan Herzog, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı oldu, 2013-2018 yılları arasında da muhalefet lideri olarak görev yaptı.