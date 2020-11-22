Son dakika: İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu'ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Son olarak 4 Kasım'da gözaltına alınan Şeyh Bukeyrat'a 6 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
- Kaynak: AA
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