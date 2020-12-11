Son dakika: İsrail'le normalleşme kararı Faslıları ikiye böldü - Son Dakika

Son dakika: İsrail'le normalleşme kararı Faslıları ikiye böldü

11.12.2020 17:47
Son dakika: İsrail'le normalleşme kararı Faslıları ikiye böldü, System.String[]

Son dakika haberleri... Fas'ın, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına Faslı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gelirken, bazıları da normalleşme anlaşmasına destek verdi.

Fas'ın, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına Faslı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gelirken, bazıları da normalleşme anlaşmasına destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurması ve Fas Kralı 6. Muhammed'in, İsrail ile ilişkilerinin "en yakın zamanda" normale döneceğini açıklaması ülkedeki sosyal medya kullanıcıları ve aktivistleri ikiye böldü.

Tepki gösterenler, Twitter üzerinden açılan "ihanet anlaşması" etiketi ile İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ifade etti. Söz konusu etiket, kısa sürede en çok ilgi görenlerde ilk üç arasına girdi.

Faslı aktivist Muhammed Nebil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile ülkesi arasındaki normalleşme adımına karşı çıkarak, bunun ihanet olduğunu belirtti.

Öte yandan bazı aktivistler de Rabat'ın bu adımına destek çıktı.

Faslı insan hakları aktivisti Ömer el-Levzi, sosyal medya hesabı Facebook'taki paylaşımında ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini memnuniyetle karşılayarak, bunun Fas asıllı yaklaşık 1 milyon İsrailli Yahudi'nin atalarının ülkelerini ziyaret etmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Gazeteci Şame Derşul de normalleşmeye destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Fas ve İsrail'den bahsederken, Mısır ve İsrail ya da Ürdün arasındaki gibi bir soğuk barıştan söz etmiyoruz. Çünkü iki ülkeyi savaş bir araya getirmedi. Aynı şekilde BAE ve İsrail arasındaki gibi sıcak bir normalleşmeden bahsetmiyoruz. Ayrıca Fas'ın İsrail'i tanımasından da bahsetmiyoruz. Çünkü Fas, bölgede İsrailli liderleri kabul eden ilk ülkeydi. Rabat, zorunlu olarak ya da tercihen İsrail'e göç eden Faslı Yahudileri vatandaşlıktan çıkarmadı. Onların mallarına el koymadı. Fas ile İsrail arasında gidip gelmelerine izin verdi. Bugün konuştuğumuz, bölgenin bildiği siyasi gelişmelerin dayattığı dini boyutlu insani bir normalleşmedir."

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te (Filistinliler ile İsrail arasında) imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail'le normalleşme kararı Faslıları ikiye böldü - Son Dakika


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