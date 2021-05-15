İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 139'a yükseldi - Son Dakika

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 139'a yükseldi

15.05.2021 06:17

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan beri devam eden saldırılarda 139 Filistinli yaşamını yitirirken, 950 Filistinli ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha öldü. Saldırıda Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) hayatını kaybetti.

SADECE 2 AYLIK BEBEK KURTARILABİLDİ

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

HAMAS'TAN ROKETLİ YANIT

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

139 KİŞİ ÖLDÜ, 950 KİŞİ YARALANDI

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.

NE OLDU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. İsrail'n gece boyunca bombardımana tuttuğu Gazze'de can kaybı her geçen saniye artıyor.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 139'a yükseldi

Mülteci Kampı, İsrail, Gazze, Şehit, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye saldırdı! Can kaybı 139'a yükseldi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Cellad: ALLAHIM su mubarek gunlerın hurmetıne ısraılde tas ustunde tas bırakma helak et İNSALLAG AMİN Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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