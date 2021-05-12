Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı - Son Dakika

Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı

12.05.2021 12:10

Son dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybının 43'e, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı öğrenildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler hakkında açıklama yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, yaralıların arasında durumu kritik olanların da bulunduğunu ve acil olarak tedavilerinin başladığını duyurdu.

SON GÜNLERİN EN ŞİDDETLİ SALDIRISI

Diğer yandan İsrail tarafından Filistin'e bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının son günlerde gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olduğu öğrenildi.

TRUMP'TAN İSRAİL'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR

Filistin'e yönelik zulme başta Amerika olmak üzere dünyadaki çeşitli ülkeler sessiz kalmaya devam ederken, ABD'de seçimleri kaybeden eski başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İsrail'in katliamlarına destek veriyor.

Biden'i İsrail'e destek vermemekle eleştiren Trump, "Ben görevdeyken barış başkanı olarak biliniyordum çünkü ABD İsrail'in yanındaydı ve eğer İsrail'e saldırılırsa bunun karşılığı olacağı biliniyordu. Biden yönetimi ile birlikte dünya daha şiddet dolu ve daha dengesiz bir yer oldu. Bunun sebebi de Biden'ın zayıflığı ve İsrail'e destek vermemesi" dedi.

"FİLİSTİN ŞİDDETİNE SON VERİLMELİ"

Amerika'nın Filistin'e karşı harekete geçmesi gerektiğini iddia eden Trump, "Amerika her zaman İsrail'in yanında olmalı ve Filistinlilerin şiddeti, terörü ve roket saldırılarını bitirmesini sağlamalı. Demokratların halen İsrail korkunç bir saldırı altındayken, ABD karşıtı temsilciler İlhan Omar ve diğerlerinin yanında olması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Hakan: 1915 yolundaki jandarma taburumuz geldi kutsal emanetler için acilen bir tabur komandolarımızı gönderelim bak neler oluyor F 16 karımızı İHA larımızı daha ne bekliyoruz kardeşlerimiz bir bir şaadete yürüyor Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
  • Sezen: Yeter artık bitsin bu savaş.ölen sadece masum insanlar.israil hava saldırısını durdursun.hamasta İsraile roket atmayı acilen durdursun Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! Türkiye rekoru onda! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru onda! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz

Son Dakika Haberleri
13:48 Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı         
13:38
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti         
13:17
Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!         
12:57
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:51:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement