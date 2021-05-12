Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı - Son Dakika

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler hakkında açıklama yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, yaralıların arasında durumu kritik olanların da bulunduğunu ve acil olarak tedavilerinin başladığını duyurdu.

SON GÜNLERİN EN ŞİDDETLİ SALDIRISI

Diğer yandan İsrail tarafından Filistin'e bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının son günlerde gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olduğu öğrenildi.

TRUMP'TAN İSRAİL'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR

Filistin'e yönelik zulme başta Amerika olmak üzere dünyadaki çeşitli ülkeler sessiz kalmaya devam ederken, ABD'de seçimleri kaybeden eski başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İsrail'in katliamlarına destek veriyor.

Biden'i İsrail'e destek vermemekle eleştiren Trump, "Ben görevdeyken barış başkanı olarak biliniyordum çünkü ABD İsrail'in yanındaydı ve eğer İsrail'e saldırılırsa bunun karşılığı olacağı biliniyordu. Biden yönetimi ile birlikte dünya daha şiddet dolu ve daha dengesiz bir yer oldu. Bunun sebebi de Biden'ın zayıflığı ve İsrail'e destek vermemesi" dedi.

"FİLİSTİN ŞİDDETİNE SON VERİLMELİ"

Amerika'nın Filistin'e karşı harekete geçmesi gerektiğini iddia eden Trump, "Amerika her zaman İsrail'in yanında olmalı ve Filistinlilerin şiddeti, terörü ve roket saldırılarını bitirmesini sağlamalı. Demokratların halen İsrail korkunç bir saldırı altındayken, ABD karşıtı temsilciler İlhan Omar ve diğerlerinin yanında olması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.