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İsrail polisi, Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyenlere yine gaz fişeği attı - Son Dakika

İsrail polisi, Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyenlere yine gaz fişeği attı

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:30

Gazze Şeridi'ne 21 gündür bomba yağdıran İsrail, sivillerin ibadet hakkını da engellemeye çalışıyor. Geçtiğimiz 2 haftada Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere müdahale eden İsrail polisi, 3. cumada da gaz bombasıyla saldırdı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. Çatışmalar 21 gündür devam ederken, İsrail polisi savaşın ardından 3. cumada da Mescid-i Aksa önünde toplanan Müslümanlara sert bir müdahalede bulundu. İsrailli güvenlik güçleri Müslümanların üzerine gaz bombası atarak, pis su sıkarak dağıttı.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

GENÇLER YİNE İÇERİ ALINMADI

İsrail, çatışmaların ardından Mescid-i Aksa'ya girişler için yaş sınırı getirmişti. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen gençler bu hafta yine içeri alınmadı.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

GAZ BOMBASI ATIP PİS SU SIKTILAR

İçeri alınmayanlar Mescid-i Aksa önüne namaz kılmaya çalışırken, İsrail polisi Müslümanlara sert müdahalede bulundu. Kalabalığın üzerine gaz bombası atan İsrail polisi, Müslümanların üzerine pis su sıktı.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

İsrail polisinin müdahalesi sonrası Filistinliler ara sokaklara kaçtı. Ancak İsrail polisi ara sokaklara da girerek müdahalesini sürdürdü.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

GAZ FİŞEKLERİNİN GÖLGESİNDE NAMAZ KILDILAR

İsrail polisinin müdahalesi sonrası Filistinliler Mescid-i Aksa'ya daha uzak ara sokaklarda toplanıp cuma namazını kıldı. Filistinliler cuma namazını kılarken İsrailli güvenlik güçleri yakınlarında gaz fişekleri ile hazır bekledi. Namaz sonrası bazı Müslümanlar dağılırken, bazıları ise bölgede beklemeye geçti.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

CAN KAYBI 7 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Son Dakika: Mescid-i Aksa'da cuma saatinde yine aynı manzara! İsrail polisi gaz bombası attı

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail polisi, Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyenlere yine gaz fişeği attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi, Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak isteyenlere yine gaz fişeği attı - Son Dakika
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