GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze törenine katılanlardan detaylar
Kalabalığın slogan atması
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması KUDÜS - İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Kivan (17) için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika