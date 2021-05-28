Son Dakika | İsrail polisinin Şeyh Cerrah'ta gözaltına aldığı gazeteciler mahkemeye çıkarıldı

Son dakika gündem haberine göre İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli iki gazeteci Batı Kudüs'teki mahkemede hakim önüne çıktı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli iki gazeteci Batı Kudüs'teki mahkemede hakim önüne çıktı. Filistin'in El-Kufiyye televizyonu çalışanları Ziynet el-Halavani ile Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alındı. Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedildi ve yaralandı. Mekkiye ve Halavani, geceyi, götürüldükleri gözaltı merkezinde geçirdi. Filistinli gazeteciler bu sabah Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Yerel kaynaklar Mekkiye ve Halavani'nin duruşmasının devam ettiğini ve mahkemenin henüz sonuçlanmadığını aktardı.

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