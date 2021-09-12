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Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi

12.09.2021 03:03
Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan da saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ordudan dün akşam yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde Gazze'den atılan ikinci bir roketin de "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedilmişti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 6 Eylül'de, "Gece Kargaşası" adı altında düzenlenen gösterilerin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.

Hava Saldırısı, İsrail, Savaş, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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