Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu - Son Dakika
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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

21.04.2022 01:53
Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

Gazze'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları El-Kassam'a ait bir noktaya birkaç kez saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından söz konusu saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, İsrail ordusunun çarşamba akşamı İsrail'in güneyindeki Sedirot kentine Gazze'den bir roket fırlatıldığı yönünde yapılan açıklamadan birkaç saat sonra gerçekleşti. Gazze'deki gruplardan da olayı üstlenen herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başta Kudüs olmak üzere Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da ramazanın başından bu yana gerginlik sürerken, İsrailli aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri ve Eski Şehir bölgesinde gösteriler düzenleme ısrarları istikrarın daha da kötüye gitmesi endişesini artırıyor.

Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu - Son Dakika


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