İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu - Son Dakika

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