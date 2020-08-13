Son dakika! - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu - Son Dakika

- İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, sabah erken saatlerde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısında ve Beyt Hanun'un kuzeyindeki Hamas'a ait iki mevziyi hedef aldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ancak çevredeki evlerde maddi hasar meydana geldiği açıklandı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ordusu ayrıca, balonlar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürdüğünü ve Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladığını belirtti.