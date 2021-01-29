Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü - Son Dakika

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü

29.01.2021 19:23
Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki görüşmede Gantz, McKenzei'ye İsrail'in yeni bölgesel ortaklarla iş birliğini derinleştirebileceğini ve CENTCOM'un operasyonel ufkunun daha da genişletilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de hazır bulunduğu görüşmede Gantz ayrıca McKenzie'ye ABD'nin İsrail'in güvenliği ve niteliksel askeri gücüne olan bağlılığı için teşekkür etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, görüşmede başta İran olmak üzere bölgesel tehditler ve iki ordunun savunma öncelikleri de ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığı, 15 Aralık 2020'de Birleşik Komutanlık Planı'nda değişiklik yaparak İsrail'i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının yetki alanından çıkarıp CENTCOM yetki alanına dahil ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü - Son Dakika


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