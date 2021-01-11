Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Netanyahu'nun elini sıkmam yanlıştı" - Son Dakika

Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Netanyahu'nun elini sıkmam yanlıştı"

11.01.2021 23:47
Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurduğu için pişman olduğunu itiraf ederken, muhalefete Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurduğu için pişman olduğunu itiraf ederken, muhalefete Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı yaptı.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart 2020'de yapılan seçimin ardından Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurduğu için pişman olduğunu söyledi.

Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurduğu için kendisine inanan seçmenlerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Gantz, "(Ülke yönetiminde) Değiştirmeye söz verdiğim, sözünü tutmayan adamın elini sıktım. Netanyahu'nun elini sıkmam yanlıştı." dedi.

Gantz, Netanyahu karşıtı muhalif partileri 23 Mart'taki seçime ittifak halinde katılmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Netanyahu'nun bizi partilere ayırmasına izin veremeyiz. İsrail'e değer veren, Bibi (Netanyahu'nun lakabı) ile yola çıkmayacak olanlara egolarını bir tarafa bırakmaları çağrısı yapıyorum. Yarın bir odaya girip çözümler bulalım. Ego ve geçmiş şikayetler olmadan ülkenin iyiliği için birleşeceğiz. Bibi'nin gitmesi için çok şey feda etmeye hazırım. Egolarımızdan kurtulursak, Bibi'den kurtulacağız."

Gantz'ın çağrısına muhalefet partilerinden farklı yanıtlar geldi

Gantz'ın seçimlerde Netanyahu'ya karşı ittifak kurma çağrısına muhalefet partilerinden sıcak bakanlar da oldu, öneriyi reddedenler de.

Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Partisi, Gantz'ın çağrısına sıcak baktığını duyururken, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman Savunma Bakanı'na tepki gösterdi.

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki yönetimi değiştirerek liberal bir hükümetin kurulmasına yönelik her türlü çabanın gösterileceği belirtildi.

İsrail Evimiz lideri Liberman ise "Netanyahu'yu değiştirmek için bir kez şansımız oldu ama sen yedek başbakan olmayı seçtin." diyerek Gantz'ın önerisini reddetti.

Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, 9 Nisan 2019, 17 Eylül 2019 ve 2 Mart 2020'de yapılan seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud ile yarışı başa baş götürmüştü.

Likud'un başını çektiği sağ partilerden oluşan blok koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Gantz, 2019'daki iki seçimin ardından Netanyahu ile koalisyon kurmayı reddetmiş, bu nedenle ülkede 1 yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

Mart 2020'deki seçimin ardından Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın dağılması uğruna Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Koalisyon, Muhalefet, Başbakan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Netanyahu'nun elini sıkmam yanlıştı' - Son Dakika


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