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Son Dakika | İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır - Son Dakika

Son Dakika | İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır

23.11.2021 11:12
Son Dakika | İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır

Son dakika haberlerine göre İsrailli güvenlik uzmanları, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evindeki bir hizmetlinin "casus" olduğunun ortaya çıkmasını, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başarısızlığına bağladı.

İsrailli güvenlik uzmanları, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evindeki bir hizmetlinin "casus" olduğunun ortaya çıkmasını, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başarısızlığına bağladı.

İsrail basını 18 Kasım'da, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37) isimli kişinin, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını duyurmuştu.

Bu haberin ardından, Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik analistleri Ron Ben-Ishai ve Yossi Yehoshua 20 Kasım'da konuya ilişkin iki ayrı makale kaleme aldı.

Ron Ben-Ishai, makalesinde, Şin-Bet'in son derece pahalı kişisel güvenlik sisteminde büyük açıklar olduğunu ancak hiç kimsenin bu güvenlik açıklarını kapatmaya tenezzül etmediğini belirtti.

"Gantz'ın evinde temizlik işçisi olarak bir suçlunun görevlendirilmesi bu başarısızlığı açıklıyor. Gerçekte ise bu şahsın kendi inisiyatifiyle casusluk yaptığından şüpheleniliyor." ifadesini kullanan Ben-Ishai, Şin-Bet'in buradaki hatasını kabul ettiğini ve soruşturma sonunda sistematik sonuçlara ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Ben-Ishai, son anda Şin-Bet sayesinde kurtulma imkanı bulunan böyle tehlikeli bir olayda Savunma Bakanı'nın büyük sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Bazen masa üzerine oldukça gizli dosyaların konulmuş olma ihtimalinin olduğunu belirten Ben-Ishai, casuslukla suçlanan kişinin masanın tozunu büyük ciddiyetle aldığını, Gantz'ın ailesi ve evinin her köşesine direkt ulaşmasının mümkün olabildiğini akıllara getirdi.

"Savunma Bakanı'nın evindeki bir temizlikçi, dünyadaki tüm istihbaratların hayalidir"

Gazetenin bir başka güvenlik uzamnı Yossi Yehoshua da makalesinde, Gantz'ın evinde casusun ortaya çıkmasının, istihbarat teşkilatının başarısızlığının bir itirafı olduğunu dile getirdi.

Yehoshua yazısında casuslukla suçlanan kişinin sabıka kaydına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gantz'ın ev işlerinde çalışan Gorochovsky oldukça kabarık bir suç mazisine sahip. Diğer işlerin yanı sıra iki banka soygunu, ev baskını ve hırsızlık suçlarından sonuncusu 4 yıl olmak üzere 4 kez hapse mahkum olmuş, 10 yıldan uzun süredir poliste 14 dosyası olan biriydi."

"Böyle bir kişinin Savunma Bakanı'nın evi gibi hassas bir bölgeye yaklaştırılması düşünülemez." ifadesini kullanan Yehoshua, gizli materyaller, güvenlikli kırmızı telefon, gizli siyasi ve güvenlik sırları olmasına izin verilmiş bir evde çalışacak herkesin bu göreve alınmadan önce ciddi ve derin bir güvenlik incelemesinden geçmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Yehoshua, "Savunma Bakanı'nın evindeki bir temizlikçi, dünyadaki tüm istihbaratların hayalidir." sözleriyle Şin-Bet'in büyük bir başarısızlığa imza attığını kaydetti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, basında çıkan haberlerin ardından söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurmuştu.

Şin Bet, Hacker, İsrail, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır - Son Dakika
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