Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... İsrailli gazeteci: 'İsrail ordusu 1967 Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdü' - Son Dakika

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