Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi

Son dakika: Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı Mart ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI %42 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile %42,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,4'ü tarım, %21,1'i sanayi, %4,9'u inşaat, %57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %48,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile %48,4 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %29,1

Mart 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak %29,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak %18,6 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,5

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla %13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla %46,5, işgücüne katılma oranı ise 4,7 puanlık azalışla %53,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %24,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla %24,6, istihdam oranı ise 5,1 puan azalarak %27,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,2 puanlık azalışla %36,3 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla %27,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak %13,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 33 bin kişi azalarak 3 milyon 972 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak %42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 3 bin kişi azalarak 26 milyon 512 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak %49,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 35 bin kişi azalarak 30 milyon 484 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 85 bin kişi, inşaat sektöründe 202 bin kişi, hizmet sektöründe 694 bin kişi azaldı.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:58 

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi - Son Dakika Ekonomi

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