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Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

04.12.2021 09:51

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan tek katlı restoranın ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan tek katlı restoranın ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 08.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan tek katlı restoranda çıktı. Restoranın ön kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan restoranın ön kısmı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, restoran hasar gördü. Yükselen alevler çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gürpınar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN - Son Dakika


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