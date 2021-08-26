Üye Girişi
Son Dakika! İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez onaylanmadı - Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez onaylanmadı

26.08.2021 16:36
Son Dakika! İstanbul'a

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında 8'inci kez gündeme getirdiği '1000 yeni taksi' teklifi yine reddedildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da toplu taşımada yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia ederek, "81 ilde taksi işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs işletmeciliği yapar. Taksi taşımacılığıyla İBB verilerine göre, yılda 512 milyon yolculuk yapılıyor. Şikayet ise 103 bin. Bu oran toplam yıllık yolculuğun yüzde biri bile yapmıyor. Diğer taraftan İETT gibi toplu taşıma şikayet oranı yüzde 15 olduğu ortadadır. Taksi açısından hak ettiğimiz tarife, eğitim, teknoloji ve destekler olması halinde taksi şikayetleri kalmayacaktır" dedi.

"İZMİR İSTANBUL'DAN YÜZDE 37 DAHA FAZLA"

Aksu konuşmasının devamında, " İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı bin 207 kişi, Ankara'da bir taksiye düşen kişi sayısı 770 kişi ve İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. İzmir'de İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla taksi başına düşen kişi sayısı ama İzmir'de hiç taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor" şeklinde konuştu.

"ASIL AMACIMIZ TAKSİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Burada asıl amacımız taksinin kalitesini yükseltmek. Bize gelen şikayetler gittikçe artıyor. Müşteri seçme şikayeti de artmaya başladı. İstanbul'da taksilerin yüzde 85'inde İBB'nin monte ettiği 'İTAKSİ' mevcut. İBB'nin görevi taksici ile müşteriyi buluşturmak değil. Bizi engelleyen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu kullanmak için İBB meclisine teklif sunduk teklif iade edildi. Teklif komisyonda bekliyor. Bu aplikasyonun hedefi uygulandığı an yolcunun güzergahını kontrol eden bir aplikasyon haline gelecek ama maalesef bu istenmiyor" ifadelerini kullandı.

"TAKSİ SAYISI ARTINCA BUNUN TRAFİĞE ETKİSİ BÜYÜK OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Serdar Yücel de, "Dijital uygulamalarda taksi şoförünü görebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Şoförü puanlayarak da onu sistem dışına itebiliriz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan gelişimi sağlayabiliriz. İBB bütün taksilerin ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi büyük olacak" dedi.

TEKLİF BİR KEZ DAHA UZATILDI

Toplantıda taksicilerin eğitilmesi gerektiği konusunda yaşanan tartışmada İBB'nin 40 bin 287 aktif taksi şoföründen bin 700'üne eğitim verildiği açıklandı. Teklif, uzun tartışmaların ardından 11'e karşı 16 oyla reddedildi.

Son Dakika! İstanbul'a 1000 yeni taksi teklifi 8. kez onaylanmadı

istanbul büyükşehir belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! İstanbul'a '1000 yeni taksi' teklifi 8. kez onaylanmadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var 16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti 16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı 15:59 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı 15:22 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok 14:08 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak 13:40 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak

Son Dakika Haberleri
16:44 Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak
16:36 Son Dakika! İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez onaylanmadı
16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var
16:18 Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak
16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
16:03 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
15:58 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı
15:40 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı
15:27 Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak Son Dakika! YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak         
16:45
Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak         
16:18
Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı         
16:11
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı         
15:41
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti         
14:20
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor         
12:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 16:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez onaylanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement