Son dakika haberi... İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Uludere bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Per. Asb. Üçvş Cihan Geçit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Geçit'in Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

Şırnak'ın Uludere bölgesinde dün askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Per. Asb. Üçvş Cihan Geçit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit evinin olduğu binaya Türk Bayrağı asılırken, Büyükçekmece Belediyesi de evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Geçit'in evli ve 5 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.