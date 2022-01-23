Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'de sürücüler zorluk yaşarken, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ayrıca açıklamada, ekiplerin çalışmaya devam ettiği ve yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

BOLU DAĞI GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu'da kent merkezinde bulunan araçların D-100 Karayolunu kullanarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'na geçişine izin verilmiyor

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı: