Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - Son Dakika

Ülke genelinde sıcaklıklar düştü ve yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.
Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı.
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)
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