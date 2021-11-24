Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - Son Dakika

Ülke genelinde sıcaklıklar düştü ve yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR HAVA DURUMU

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)