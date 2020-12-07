Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'deki bir taş ocağında göçük oluştu. Ekiplerin sevk edildiği taş ocağında, zemindeki kayma nedeniyle bir iş makinesi de devrildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.

Taş ocağından ilk görüntüler:

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