Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

07.12.2020 10:41
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı, System.String[]

Son dakika! Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olayda bir işçi ağır yaralanırken, bir işçi ise hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'deki bir taş ocağında göçük oluştu. Ekiplerin sevk edildiği taş ocağında, zemindeki kayma nedeniyle bir iş makinesi de devrildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.

Taş ocağından ilk görüntüler:

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Arnavutköy, İstanbul, Göçük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor         
10:29
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu         
09:47
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak         
19:29
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei