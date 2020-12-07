Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
07.12.2020 10:41
Son dakika! Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olayda bir işçi ağır yaralanırken, bir işçi ise hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'deki bir taş ocağında göçük oluştu. Ekiplerin sevk edildiği taş ocağında, zemindeki kayma nedeniyle bir iş makinesi de devrildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.
Taş ocağından ilk görüntüler:
Ayrıntılar geliyor...
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