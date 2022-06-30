Ataşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kaza kamerada

30.06.2022 12:08
Ataşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kaza kamerada

ATAŞEHİR'de yolcu indirmek için durağa yanaşan minibüs ile otomobil çarpıştı.

ATAŞEHİR'de yolcu indirmek için durağa yanaşan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada duraktaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki  iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Varlı yönetimindeki 34 M 2409 plakalı minibüs, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada en sağ şeritten gelen Umut Şengül yönetimindeki 34 BDA 79 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil  savrularak duraktaki 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.  Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede önlem alırken trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki  iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsün durağa yanaşmak isterken en sağ şeritten gelen otomobille çarpıştığı görülüyor.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Umut Şengül, "Minibüs orta şeritten gidiyordu. Bende sağ taraftan geliyordum. Yolcu almayacak zannettim. Bir anda yolu kesti. Yolu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. İnsanların üzerine çıkıyordum. Bende yaralandım. Önce bir teyze yaralandı. Ona bir şey olmasın diye onun yanına gittim" dedi.


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Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı Ataşehir'de otomobil minibüsle çarpışıp durağa daldı: 2 yaralı Son dakika gündem: 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika gündem: 2 minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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