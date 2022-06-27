Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI - Son Dakika
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Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI

27.06.2022 09:33
Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI

Son dakika habere göre AVCILAR'da binaların havalandırma boşluklarına düşen karga ve martı kurtarıldı.

AVCILAR'da binaların havalandırma boşluklarına düşen karga ve martı kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen kargayı kurtarmaya çalışan apartman sakini, hayvanı önce konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Yeşilkent Mahallesi'nde apartmanın havalandırma boşluğuna karga düştü. Bilal Bozkuş havalandırma boşluğuna düşen kargayı çıkartmadan önce, mahsur kalan hayvanla konuşmaya başladı. Kargaya "Nasıl girdin oraya? Seninle anlaşma yapalım. Sen bana yardımcı ol, ben de sana" diyen Bozkuş, elini ısırmaması için eldiven de giyerek, kargayı almaya çalıştı. Ancak, bu girişimi sonuçsuz kaldı. Bir sandalyenin üzerine çıkan Bilal Bozkuş, süpürge sopasına bağladığı poşetle kargayı kurtarmaya çalıştı. Poşetin içine sokmayı başardığı kargayı havalandırma boşluğundan çıkardı. Kurtardığı kargayı evinin penceresinden salıverdi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde 4 katlı binanın birinci katına düşen martının sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, havalandırma boşluğunun kapağını açtıktan sonra, hayvan yakalama aparatıyla martıyı yakaladı. Martının iki gündür havalandırma boşluğunda olduğu öğrenildi. Kurtarılan martı salıverildi.

Görüntü dökümü: ------------------------Bilal Bozkuş'un kargayı kurtarmak için havalandırma boşluğunu açması -Bozkuş'un karga ile konuşması -Bozkuş'un havlu ile kargayı kurtarma çabası-Bozkuş poşet ve bir sopa yardımı ile kargayı çıkarması -İtfaiye ekibinin martıyı kurtarma çalışması

-Martının çıkarılması ve salıverilmesi


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Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Karga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI - Son Dakika
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