Son dakika... İSTANBUL-AVCILAR'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONLARI

AVCILAR'da binaların havalandırma boşluklarına düşen karga ve martı kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen kargayı kurtarmaya çalışan apartman sakini, hayvanı önce konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Yeşilkent Mahallesi'nde apartmanın havalandırma boşluğuna karga düştü. Bilal Bozkuş havalandırma boşluğuna düşen kargayı çıkartmadan önce, mahsur kalan hayvanla konuşmaya başladı. Kargaya "Nasıl girdin oraya? Seninle anlaşma yapalım. Sen bana yardımcı ol, ben de sana" diyen Bozkuş, elini ısırmaması için eldiven de giyerek, kargayı almaya çalıştı. Ancak, bu girişimi sonuçsuz kaldı. Bir sandalyenin üzerine çıkan Bilal Bozkuş, süpürge sopasına bağladığı poşetle kargayı kurtarmaya çalıştı. Poşetin içine sokmayı başardığı kargayı havalandırma boşluğundan çıkardı. Kurtardığı kargayı evinin penceresinden salıverdi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde 4 katlı binanın birinci katına düşen martının sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, havalandırma boşluğunun kapağını açtıktan sonra, hayvan yakalama aparatıyla martıyı yakaladı. Martının iki gündür havalandırma boşluğunda olduğu öğrenildi. Kurtarılan martı salıverildi.

Görüntü dökümü: ------------------------Bilal Bozkuş'un kargayı kurtarmak için havalandırma boşluğunu açması -Bozkuş'un karga ile konuşması -Bozkuş'un havlu ile kargayı kurtarma çabası-Bozkuş poşet ve bir sopa yardımı ile kargayı çıkarması -İtfaiye ekibinin martıyı kurtarma çalışması

-Martının çıkarılması ve salıverilmesi