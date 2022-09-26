Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı

26.09.2022 14:48

Bağcılar'da dün annesi Havva S.'yi öldüren ve kafasını keserek balkondan aşağı atan Ali S., canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme ve üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçlarından tutuklandı.

Dün Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'taki evinde dün saat 16.30 sıralarında annesi Havva S. bilinmeyen bir nedenle tartışan Ali S., annesini bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa attı. Şüpheli Ali S., daha sonra evi ateşe vererek, kapıyı üzerine kilitledi.

KAPIYI KIRARAK YAKALADILAR

Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARINDAN FİRAR ETMİŞ

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN KAYDI VAR

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANNESİYLE İLGİLİ BİR DE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan sokağa atan cani tutuklandı
YORUMLAR (1)
  • Burak Akan: Şimdi bu caninin bütün insanlığa örnek olabilecek şekilde cezalandırılması ancak ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasıyla olur. Yeri geliyor ben de ağır sorunlar yaşıyorum ama gidip de hiç kimseye zarar vermiyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı - Son Dakika
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