Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı

Son dakika: Bahçelievler Basın Sitesi'nde 14 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan patlama nedeniyle 3 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi'nde 14 katlı bir binanın 6. katında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama çevrede büyük bir paniğe sebep olurken, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirildi. İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANADI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, bölgeden gelen bilgilere göre patlamada 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar geliyor...

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