İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi'nde 14 katlı bir binanın 6. katında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama çevrede büyük bir paniğe sebep olurken, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, bölgeden gelen bilgilere göre patlamada 3 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı - Son Dakika