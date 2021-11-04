Son dakika haberleri! İSTANBUL-BAKAN YANIK: 2021 AĞUSTOS AYI İTİBARİYLE KADININ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 33,8'E YÜKSELDİ - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER işbirliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliği'nin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'nde konuştu. Bakan Yanık, '2004 yılında yüzde 20,8 olan kadın istihdam oranı 2021 Ağustos ayı itibarıyla yüzde 28,4'e, kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 23,3 'ten yüzde 33,8'e yükseldi. 2023 hedefimiz kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 38,5 belirlenmiş durumda" dedi.

30 ülkeden, toplamda 700 milyar Euro'ya yakın sermayeyi temsil eden 200'e yakın kadın girişimci, Dünya Girişimci Kadınlar Birliği'nin 3-5 Kasım arası düzenlediği 68'incisi Dünya Kongresi için İstanbul'da bir araya geldi. 3 gün sürecek olan kongrenin ikinci gününe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem ve Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) Dünya Başkanı Marie Christine Oghly katıldı. Programa, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, video mesaj gönderdi.

'BUGÜN KIZLARDAKİ OKULLAŞMA ORANIMIZ LİSE DÜZEYİNDE YÜZDE 84'Ü GEÇTİ"

Konferansta konuşan Bakan Yanık, 'Kadınların toplumsal hayata katılmaları tüm yetenek ve potansiyelleriyle toplumsal değerleri oluşturmaya katkıda bulunmaları, güçlü, ileri, adil ve huzurlu bir toplumun inşası için olmazsa olmazdır. Kadın sorumluluğu belli bir alana hapsetmeden bütüncül bir şekilde ele almak, bütüncül çözümler üretmekse bu konudaki en temel yaklaşım ve ilkelerimizden birisi. Bunun için bir taraftan kadın haklarına yönelik çok ciddi, hukuki iyileştirmeler yaparken bir taraftan da kadın potansiyelimizi her alanda harekete geçirecek teşvik ve desteklerle kadın politikalarımızı geliştiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleden eğitime istihdamdan girişimciliğe kadar pek çok alanda planlı ve koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün kızlardaki okullaşma oranımız lise düzeyinde yüzde 84'ü geçti. Yükseköğretim düzeyinde yüze 46'ı" dedi.

'DESTEK VE TEDBİRLERİMİZİN KADINLAR LEHİNE AVANTAJLI KOŞULLAR OLUŞTURMAK ÜZERE HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Yanık, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Kamuda görev yapan personeli yüzde 40'ı, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin yüzde 50'si, öğretmenlerimizin yüzde 60'ı, hakimlerimizin yüzde 46'sı ve avukatların yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan oluşuyor. Meclisimizde 2002 yılında yüzde 4, 4 olan kadın milletvekillerimiz bugün yüzde 17'i aşan bir oranda temsil ediliyor. Yine 2010 yılında anayasamıza dahil ettiğimiz pozitif ayrımcılık ilkesi, politikalarımızdaki kararlı ve güçlü duruşun en somut örneklerinden birisi. Geldiğimiz bu süreçte kadın istihdamı ve girişimciliği de dahil olmak üzere birçok alandaki teşvik, destek ve tedbirlerimizin kadınlar lehine avantajlı koşullar oluşturmak üzere hayata geçirdik"

'2023 HEDEFİMİZ KADININ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 38,5 BELİRLENMİŞ DURUMDA"

2021 Ağustos ayı itibarıyla kadın istihdam oranının 28.4'e yükseldiğini söyleyen Bakan Yanık, 'Çalışmalarımızın etkisiyle 2007- 2019 yılları arasında kadın istihdamını 3,6 milyon kişiyle yüzde 66,5 oranda arttırdık. ve OECD ve Avrupa Birliği içerisinde ilk sıraya yerleştik. 2004 yılında yüzde 20,8 olan kadın istihdam oranı 2021 Ağustos ayı itibarıyla yüzde 28,4'e, kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 23,3 'ten yüzde 33,8'e yükseldi. 2023 hedefimiz kadının işgücüne katılma oranı yüzde 38,5 belirlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.