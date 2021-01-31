Son dakika! İstanbul barajlarında doluluk oranı Eylül ayı seviyesine yükseldi - Son Dakika

İstanbul barajlarında doluluk oranı Eylül ayı seviyesine yükseldi

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,39'a çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,39'a çıktı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü. Barajların artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,39'a çıktı. Eylül ayında yüzde 41,95 seviyesinde olan barajların doluluk oranı Aralık ayında yüzde 19'lara kadar gerilemişti.