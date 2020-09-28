Son dakika! İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika habere göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki Ravil Tagir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor.
Genç stoper, turuncu-lacivertli takımda 35 numaralı formayı giyecek.
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