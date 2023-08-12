İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinden ilk görüntüler;
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında - Son Dakika