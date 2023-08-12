Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında - Son Dakika
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Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:38

Son dakika: İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Kuruçeşme'de tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı
Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı
Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı
Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı
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İstanbul Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında - Son Dakika
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