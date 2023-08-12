Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler;