Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2) - Son Dakika

Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2)

28.11.2020 18:01
Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2), System.String[]

FATİH'TE inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

FATİH'TE inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Fatih, Beyazıt Meydanı Darphane Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında saat 17.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelin çatısında hasar oluştu.


- İstanbul
Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2)
Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2)

İtfaiye, Yangın, İnşaat, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2) - Son Dakika


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