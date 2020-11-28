Beyazıt'ta otel inşaatında yangın (2) - Son Dakika

FATİH'TE inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Fatih, Beyazıt Meydanı Darphane Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında saat 17.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelin çatısında hasar oluştu.

- İstanbul